В Кашмірі сталася перестрілка між військовими, є жертви

В Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито сім чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

З боку Пакистану були застрелені троє військових і один мирний житель, з індійською - один військовий і двоє мирних жителів, в тому числі дитина.

За даними обох сторін, в перестрілці було поранено щонайменше 20 осіб.

Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїм військовим позиціях в прикордонному місті Рахчакри в контрольованій Пакистаном частині Кашміру.

після чого індійські солдати почали вести вогонь у відповідь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Пакистану Аріф Алві, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині.

Крім того, Індія звинуватила Пакистан в обстрілі. Як повідомляється, вранці неділі, 10 березня, уздовж лінії розмежування в окрузі Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір було зафіксовано 4 обстрілу з боку пакистанської території.