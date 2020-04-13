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В Кашмире новая вспышка насилия, погибли трое гражданских

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 03:13
В Кашмире новая вспышка насилия, погибли трое гражданских
Фото: индо-пакистанскую границу (twitter.com/heraldpakistan)

Еще 13 человек получили ранения в районе между Индией и Пакистаном

В спорном регионе Кашмир, который находится между Индией и Пакистаном, обострилась ситуация, зафиксирована новая вспышка насилия. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что 13 человек получили ранения, трое погибли. Обмены минометным и артиллерийским огнем вдоль линии контроля, которая разделяет этот регион в Гималаях, начались 11 апреля и продолжились 12 апреля.

В той части Кашмира, которая контролируется Индией, полиция заявила, что снаряды, выпущенные пакистанской армией, попали в дома в районе Купвара. Именно здесь и погибли трое гражданских жителей. Еще пятеро - ранены.

В то же время пакистанские военные заявили, что из-за обстрелов со стороны Индии были ранены восемь гражданских людей.

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией обострилась после того, как в Нью-Дели приняли решение об отмене особого конституционного статуса Кашмира и усиление мер безопасности.

Напомним, 17 августа 2019 года произошла перестрелка между военными двух Индии и Пакистана, в результате которой погиб один солдат. Это произошло впервые после того, как 5 августа правительство Индии отменил специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.

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