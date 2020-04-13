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У Кашмірі новий спалах насильства, загинули троє цивільних

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 03:13
У Кашмірі новий спалах насильства, загинули троє цивільних
Фото: індо-пакистанський кордон (twitter.com/heraldpakistan)

Ще 13 людей дістали поранення у районі між Індією і Пакистаном

У спірному регіоні Кашмір, який розтошований між Індією та Пакистаном, загостиралася ситуація, зафіксовано новий спалах насильства. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що 13 людей дістали поранення, троє загинули. Обміни мінометним і артилерійським вогнем вздовж лінії контролю, котра розділяє цей регіон в Гімалаях, почалися 11 квітня і продовжилися також 12 квітня.

У частині Кашміру, який контролюється Індією, поліція заявила, що снаряди, випущені пакистанською армією, влучили у будинки в районі Купвара. Саме тут і загинули троє цивільних жителів. Ще п’ятеро - поранені.

У той же час пакистанські військові заявили, що через обстріли з боку Індії були поранені вісім цивільних людей.

Напруженість у стосунках між Пакистаном та Індією загострилася після того, як у Нью-Делі ухвалили рішення про скасування особливого конституційного статусу Кашміру і посилення заходів безпеки.

Нагадаємо, 17 серпня 2019 року відбулася перестрілка між військовими двох Індії та Пакистану, у результаті якої загинув один солдат. Це сталося вперше після того, як 5 серпня уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, який є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами.

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