Касетні боєприпаси зі США надали нового імпульсу контрнаступу України, - WSJ

Як зазначає видання, українські солдати кажуть, що вони використовують касетні снаряди, які випускають десятки дрібних бомб і можуть завдати шкоди на більшій території, ніж звичайні артилерійські снаряди, щоб вразити скупчення російської піхоти, групи транспортних засобів та інші цілі, розчищаючи шлях для наступальних операцій .

За даними WSJ, контрнаступальні операції Києва були утруднені перед широкими мінними полями і переважаючою авіацією Москви, які перешкоджали широкомасштабним зусиллям щодо використання поставлених Заходом танків і бронетехніки для досягнення і прориву позицій російських військ, що зміцнилися.

Боєприпаси поєднувалися зі зміною тактики, що дозволило українським військам у деяких місцях просунутися у межах досяжності основних рубежів оборони Росії.

"Касетні бомби хороші. Вони ефективні, - сказав командир розвідувальної роти капітан Анатолій Харченко. Але росіяни глибоко закопалися і швидко навчаються".

Харченко сказав, що траншеї можуть бути глибиною понад 2 метри, і що росіяни пристосовуються, розосереджуючи свої війська, щоб уникнути великих втрат.

Ефективна зброя

Нещодавні бої довкола села Роботине на південний схід від Запоріжжя продемонстрували ефективність нової зброї в арсеналі України.

Наприкінці липня на схід від села було сковано взвод, який зазнав шквального вогню росіян. Підрозділ зв'язався по рації з командиром із проханням відійти. Натомість він наказав взводу сховатися. Касетні бомби полетіли над головою. Один солдат сказав, що чув звук дощу, а згодом хаос на російських радіоканалах.

"Вони кричали: "У нас багато поранених. Нам потрібно евакуюватись. Ми відступаємо", - сказав український військовий. За словами солдатів, взвод рушив уперед, щоб захопити позиції росіян.

WSJ пише, що Україна досі не дісталася найпотужніших російських оборонних споруд, низки траншей, танкових пасток та інших загороджень. Військові експерти кажуть, що Україні, швидше за все, будуть потрібні танки "Леопард-2" та інша західна бронетехніка, щоб прорвати ці рубежі.

Щоб зберегти машини, які на початку червня програвали на мінних полях, українські військові змінили тактику. Тепер піхота, посилена резервами, що покликані з інших частин, веде наступ через мінні поля пішки.

За словами солдатів, через стратегічні зміни українські сили тепер вважають, що у них є шанс на прорив, пише WSJ.

Касетні боєприпаси

США на початку липня передали Україні касетні боєприпаси. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські сили використовують надані США касетні боєприпаси проти Росії "належним чином" та "ефективно".

США заявили, що рішення надати Україні DPICM пов'язане з низьким рівнем постачання стандартних 155-мм артилерійських снарядів. За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, постачання кластерів є "тимчасовим".