Касетна балістика РФ прилетіла по Печерську, пошкоджено будівлі монастиря, - Зеленський

РФ била по Печерську

Зеленський зазначив, що у ніч на 22 жовтня росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками.

"Особливість цих ракет в тому, що вони вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів", - уточнив він.



Одна з таких ракет, каже президент, ударила по Печерську - по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

"Пошкоджені будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста", - повідомив Зеленський.



За його словами, цей надзвичайно показовий удар Росії не є випадковим.

"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", - каже він.

Зеленський впевнений, що Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків для припинення війни.

Удари по Україні

Також Зеленський зазначив, що вдень 22 жовтня у Києві та багатьох інших містах є продовження повітряних тривог.

"Тривають удари. У Харкові уражена звичайна міська електричка. Під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, міста і села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини, Рівненщини", - уточнив президент.

РФ б'є по енергетиці

Продовжуються удари Росії й по енергетиці України.

"За час від 11 жовтня було більш ніж 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики, і це при тому, що значну частину "Шахедів" і частину ракет вдається збивати", - каже Зеленський.