UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні

Касетна балістика РФ прилетіла по Печерську, пошкоджено будівлі монастиря, - Зеленський

16:08 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія свідомо била по центру Києва балістикою з касетною начинкою. Пошкодження отримав історичний центр столиці - території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

РФ била по Печерську

Зеленський зазначив, що у ніч на 22 жовтня росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками.

"Особливість цих ракет в тому, що вони вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів", - уточнив він.

Одна з таких ракет, каже президент, ударила по Печерську - по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

"Пошкоджені будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста", - повідомив Зеленський.

За його словами, цей надзвичайно показовий удар Росії не є випадковим.

"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", - каже він.

Зеленський впевнений, що Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків для припинення війни.

Удари по Україні

Також Зеленський зазначив, що вдень 22 жовтня у Києві та багатьох інших містах є продовження повітряних тривог.

"Тривають удари. У Харкові уражена звичайна міська електричка. Під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, міста і села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини, Рівненщини", - уточнив президент.

РФ б'є по енергетиці

Продовжуються удари Росії й по енергетиці України.

"За час від 11 жовтня було більш ніж 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики, і це при тому, що значну частину "Шахедів" і частину ракет вдається збивати", - каже Зеленський.

Раніше РБК-України писало, що Зеленський зауважив: якщо Україна віддасть Росії Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, війна може піти далі, у сусідню область.

Крім того, унаслідок нічної атаки на Київ 22 жовтня постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. Восьмеро поранених перебувають у міських лікарнях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України