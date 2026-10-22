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Кассетная баллистика РФ прилетела по Печерску, повреждены здания монастыря, - Зеленский

16:08 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Россия сознательно била по центру Киева баллистикой с кассетной начинкой. Повреждение получил исторический центр столицы - территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

РФ била по Печерску

Зеленский отметил, что в ночь на 22 октября россияне применили против Киева среди прочих три баллистические ракеты с кассетными боеголовками.

"Особенность этих ракет в том, что они взрываются в воздухе, заходя на цель, и поражают все вокруг в диаметре 400 метров", - уточнил он.

Одна из таких ракет, говорит президент, ударила по Печерску - по историческому центру Киева, а именно по территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

"Повреждены здания монастыря, обычные дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура города", - сообщил Зеленский.

По его словам, этот чрезвычайно показательный удар России не случайен.

"Это сознательный выбор оружия, сознательный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерб гражданским. Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, и оружие рассчитано на масштаб поражения", - говорит он.

Зеленский уверен, что Россия не изменила своих подходов к ведению этой войны и не делает шагов по прекращению войны.

Удары по Украине

Также Зеленский отметил, что днем 22 октября в Киеве и во многих других городах есть продолжение воздушных тревог.

"Идут удары. В Харькове поражена обычная городская электричка. Под ударами были Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, города и села Киевщины, Житомирщины, Донетчины, Харьковщины, Черниговщины, Ровенщины", - уточнил президент.

РФ бьет по энергетике

Продолжаются удары России и по энергетике Украины.

"За время от 11 октября было более 170 попаданий по важным объектам энергетики, и это при том, что значительную часть "Шахедов" и часть ракет удается сбивать", - говорит Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заметил: если Украина отдаст России Славянск и Краматорск в Донецкой области, война может пойти дальше, в соседнюю область.

Кроме того, в результате ночной атаки на Киев 22 октября пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в городских больницах.

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