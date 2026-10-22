Кассетная баллистика РФ прилетела по Печерску, повреждены здания монастыря, - Зеленский

РФ била по Печерску

Зеленский отметил, что в ночь на 22 октября россияне применили против Киева среди прочих три баллистические ракеты с кассетными боеголовками.

"Особенность этих ракет в том, что они взрываются в воздухе, заходя на цель, и поражают все вокруг в диаметре 400 метров", - уточнил он.



Одна из таких ракет, говорит президент, ударила по Печерску - по историческому центру Киева, а именно по территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

"Повреждены здания монастыря, обычные дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура города", - сообщил Зеленский.



По его словам, этот чрезвычайно показательный удар России не случайен.

"Это сознательный выбор оружия, сознательный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерб гражданским. Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, и оружие рассчитано на масштаб поражения", - говорит он.

Зеленский уверен, что Россия не изменила своих подходов к ведению этой войны и не делает шагов по прекращению войны.

Удары по Украине

Также Зеленский отметил, что днем 22 октября в Киеве и во многих других городах есть продолжение воздушных тревог.

"Идут удары. В Харькове поражена обычная городская электричка. Под ударами были Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, города и села Киевщины, Житомирщины, Донетчины, Харьковщины, Черниговщины, Ровенщины", - уточнил президент.

РФ бьет по энергетике

Продолжаются удары России и по энергетике Украины.

"За время от 11 октября было более 170 попаданий по важным объектам энергетики, и это при том, что значительную часть "Шахедов" и часть ракет удается сбивать", - говорит Зеленский.