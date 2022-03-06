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Карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах

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Неділя 06 березня 2022 00:54
Карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах Фото: карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Карти Visa і Mastercard найближчими днями працюватимуть за новими правилами. Випущені раніше - тільки на території Росії, а в інших країнах - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Visa.

Повідомляється, що компанія Visa припиняє свою діяльність в Росії й найближчими днями має намір припинити всі трансакції.

Це означає, що випущені в Росії карти не працюватимуть за її межами, а випущені карти за межами Росії — не працюватимуть в Росії. Усередині країни карти, випущені раніше російськими банками, продовжать працювати.

Аналогічне рішення прийняли й в Mastercard.

"Випущені в Росії карти більше не будуть підтримуватися мережею Mastercard, а карти Mastercard, випущені за кордоном, не будуть працювати в торгових точках і банкоматах в Росії", - роз'яснила компанія.

Також картами, які випущені на території Росії, не можна буде оплатити товари в інтернет-магазинах.

Жителям Росії доведеться перейти на внутрішню банківську систему Мир. Її визнають та приймають у таких країнах:

  • Туреччина
  • ОАЕ
  • В'єтнам
  • Вірменія
  • Білорусь
  • Узбекистан
  • Киргизія
  • Таджикистан
  • Казахстан
  • Кіпр

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росію позбавили тепер і карт American Express.

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