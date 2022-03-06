Карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах
Карти Visa і Mastercard найближчими днями працюватимуть за новими правилами. Випущені раніше - тільки на території Росії, а в інших країнах - ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Visa.
Повідомляється, що компанія Visa припиняє свою діяльність в Росії й найближчими днями має намір припинити всі трансакції.
Це означає, що випущені в Росії карти не працюватимуть за її межами, а випущені карти за межами Росії — не працюватимуть в Росії. Усередині країни карти, випущені раніше російськими банками, продовжать працювати.
Аналогічне рішення прийняли й в Mastercard.
"Випущені в Росії карти більше не будуть підтримуватися мережею Mastercard, а карти Mastercard, випущені за кордоном, не будуть працювати в торгових точках і банкоматах в Росії", - роз'яснила компанія.
Також картами, які випущені на території Росії, не можна буде оплатити товари в інтернет-магазинах.
Жителям Росії доведеться перейти на внутрішню банківську систему Мир. Її визнають та приймають у таких країнах:
- Туреччина
- ОАЕ
- В'єтнам
- Вірменія
- Білорусь
- Узбекистан
- Киргизія
- Таджикистан
- Казахстан
- Кіпр
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росію позбавили тепер і карт American Express.
Всі оперативні новини про ситуацію в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.