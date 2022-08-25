Карту ПриватБанка можно пополнить за границей: как это сделать

Украинцы могут пополнить карту ПриватБанка за границей. Однако пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.
Существует три способа, чтобы пополнить карту ПриватБанка за рубежом.
Чтобы осуществить международный перевод средств, необходимо указать данные получателя, а именно:
Осуществить перевод вам помогут такие сервисы, как Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer.
Для того, чтобы пополнить карту, нужно узнать SWIFT-код банка, который отображается на сайте ПриватБанка в списке "Контакты".
В таком случае средства можно передавать через мобильный банкинг Приват24. Для этого вам необходимо знать следующее:
Речь идет о переводе на карту Visa/MasterCard (P2P). Отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги будут передаваться со счета в местном банке.
Напомним, ПриватБанк запусти новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение. Для этого нужен только интернет.
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