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Карту ПриватБанку можна поповнити за кордоном: як це зробити

Фото: картку ПриватБанку можна поповнити за кордоном (flickr)
Автор: Руслан Гаращенко

Українці можуть поповнити картку ПриватБанку за кордоном. Однак поповнення буде здійснюватися як іноземний переказ грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.

Існує три способи, щоб поповнити карту ПриватБанку за кордоном.

Міжнародні системи переказів

Щоб здійснити міжнародний переказ коштів, необхідно вказати дані одержувача, а саме:

  • ПІБ латиницею;
  • країна;
  • місто.

Здійснити переказ вам допоможуть такі сервіси, як Western Union, MoneyGram або RIA Money Transfer.

SWIFT-платежі

Для того, щоб поповнити карту, потрібно дізнатися SWIFT-код банку, який відображається на сайті ПриватБанку в списку "контакти".

У такому випадку кошти можна передавати через мобільний банкінг Приват24. Для цього вам необхідно знати наступне:

  • ПІБ;
  • повна поштова адреса одержувача;
  • номер картки;
  • IBAN;
  • назва банку одержувача, а також його юридична адреса та SWIFT-код.

Переказ на карту

Йдеться про переведення на карту Visa/MasterCard (P2P). Відправка грошей здійснюється за допомогою вказівки повного номера карти і ПІБ одержувача на латиниці. Гроші будуть передаватися з рахунку в місцевому банку.

Нагадаємо, ПриватБанк запусти нову технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком через Мобільний додаток. Для цього потрібен тільки інтернет.

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