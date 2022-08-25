Карту ПриватБанку можна поповнити за кордоном: як це зробити

Українці можуть поповнити картку ПриватБанку за кордоном. Однак поповнення буде здійснюватися як іноземний переказ грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.
Існує три способи, щоб поповнити карту ПриватБанку за кордоном.
Щоб здійснити міжнародний переказ коштів, необхідно вказати дані одержувача, а саме:
Здійснити переказ вам допоможуть такі сервіси, як Western Union, MoneyGram або RIA Money Transfer.
Для того, щоб поповнити карту, потрібно дізнатися SWIFT-код банку, який відображається на сайті ПриватБанку в списку "контакти".
У такому випадку кошти можна передавати через мобільний банкінг Приват24. Для цього вам необхідно знати наступне:
Йдеться про переведення на карту Visa/MasterCard (P2P). Відправка грошей здійснюється за допомогою вказівки повного номера карти і ПІБ одержувача на латиниці. Гроші будуть передаватися з рахунку в місцевому банку.
Нагадаємо, ПриватБанк запусти нову технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком через Мобільний додаток. Для цього потрібен тільки інтернет.
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