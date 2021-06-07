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С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной

Автор: Анастасия Рокитна

Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. Форма будет с картой страны и "Слава Украине".

Об этом пресс-служба УЕФА сообщила в комментарии изданию "Спорт Экспресс".

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - говорится в сообщении.

Накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020.

В России возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

Напомним, Андрей Шевченко назвал итоговую заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

Отметим, в этом месяце начнется чемпионат Европы по футболу.

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