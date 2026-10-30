Картопля може подорожчати до 23 гривень за кілограм: що буде з цінами до кінця року

В Україні відновилося зростання цін на картоплю після сезонного здешевлення. У вересні середня роздрібна вартість овочу становила 15,17 грн за кілограм, а вже в жовтні піднялася до 17,23 грн/кг. Таким чином, за місяць ціна збільшилася на 13,6%.

Як розповів керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна, порівняно з жовтнем минулого року картопля також подорожчала – приблизно на 11%.

За його словами, така динаміка характерна для цього періоду. У серпні–вересні на ринок надходять значні обсяги картоплі безпосередньо з полів. Через високу пропозицію продукції ціни знижуються.

Однак поступово активний збір урожаю завершується. Частину картоплі закладають на зберігання, а обсяги продукції, доступної для негайного продажу, скорочуються. Це створює передумови для подальшого зростання вартості.

Скільки може коштувати картопля до кінця 2026 року

За прогнозом Максима Гопки, до кінця 2026 року картопля поступово дорожчатиме. Водночас різких цінових стрибків не очікується, якщо не буде суттєвих втрат продукції під час зберігання.

За базовим сценарієм, середня роздрібна ціна картоплі може становити близько 19–23 грн за кілограм.

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