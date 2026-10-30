Картофель может подорожать до 23 гривен за килограмм: что будет с ценами до конца года

В Украине постепенно дорожает картофель после сезонного снижения цен в период массового сбора урожая. До конца года стоимость овоща может возрасти, однако резких скачков при благоприятных условиях не ожидается.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года".
В Украине возобновился рост цен на картофель после сезонного удешевления. В сентябре средняя розничная стоимость овощей составила 15,17 грн. за килограмм, а уже в октябре поднялась до 17,23 грн./кг. Таким образом за месяц цена увеличилась на 13,6%.
Как рассказал руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, по сравнению с октябрем прошлого года картофель также подорожал – примерно на 11%.
По его словам, такая динамика характерна для этого периода. В августе-сентябре на рынок поступают значительные объемы картофеля непосредственно с полей. Из-за высокого предложения продукции цены снижаются.
Однако постепенно активный сбор урожая завершается. Часть картофеля закладывают на хранение, а объемы продукции, доступной для немедленной продажи, сокращаются. Это создает предпосылки для дальнейшего роста стоимости.
По прогнозу Максима Гопки, до конца 2026 года картофель будет постепенно дорожать. В то же время резких ценовых скачков не ожидается, если не будет существенных потерь продукции при хранении.
По базовому сценарию средняя розничная цена картофеля может составлять около 19–23 грн за килограмм.
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