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Картофель может подорожать до 23 гривен за килограмм: что будет с ценами до конца года

14:40 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Мария Кучерявец
Картофель может подорожать до 23 гривен за килограмм: что будет с ценами до конца года Фото: после завершения массового уборки урожая предложение картофеля на рынке сокращается, что влияет на цены (Getty Images)
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В Украине постепенно дорожает картофель после сезонного снижения цен в период массового сбора урожая. До конца года стоимость овоща может возрасти, однако резких скачков при благоприятных условиях не ожидается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года".

В Украине возобновился рост цен на картофель после сезонного удешевления. В сентябре средняя розничная стоимость овощей составила 15,17 грн. за килограмм, а уже в октябре поднялась до 17,23 грн./кг. Таким образом за месяц цена увеличилась на 13,6%.

Как рассказал руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, по сравнению с октябрем прошлого года картофель также подорожал – примерно на 11%.

По его словам, такая динамика характерна для этого периода. В августе-сентябре на рынок поступают значительные объемы картофеля непосредственно с полей. Из-за высокого предложения продукции цены снижаются.

Однако постепенно активный сбор урожая завершается. Часть картофеля закладывают на хранение, а объемы продукции, доступной для немедленной продажи, сокращаются. Это создает предпосылки для дальнейшего роста стоимости.

Сколько может стоить картофель до конца 2026 года

По прогнозу Максима Гопки, до конца 2026 года картофель будет постепенно дорожать. В то же время резких ценовых скачков не ожидается, если не будет существенных потерь продукции при хранении.

По базовому сценарию средняя розничная цена картофеля может составлять около 19–23 грн за килограмм.

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