Картопля в безпеці? Експерт пояснив, чому зникає колорадський жук із полів

Чому зникає колорадський жук

"Скоріше за все, фермери вивели генномодифіковані сорти рослин, які не їсть колорадський жук. Це виявилося легше, ніж бризкати шкідників", - пояснює науковець.

Ще однією причиною, яка могла сприяти зменшенню популяції колорадського жука, стало скорочення приватних ділянок, де люди самі вирощують картоплю.

"Крім цього, з'явилися ефективніші засоби боротьби зі шкідником. Але колорадський жук не зник, я зустрічаю його на полях на пасльонових культурах", - зазначив Глотов.

Популяція яких комах скорочується в Україні

Також ентомолог пояснив, що зміна природного середовища згубно впливає на комах, які там мешкають.

"Вирубка дубів призвела до того, що жук-олень опинився на межі зникнення. Він тісно пов’язаний зі старовіковими дубами і не може жити у молодих насадженнях. Тому зменшення площ старих дубів скоротила чисельність популяції цього виду", - розповів Глотов.

Також в Україні зменшилась популяція волохатого стафіліна, який живе на пасовищах, оскільки з 90-х років активно розвивалась урбанізація й площі пасовищ зменшувались. Цей вид опинився на межі зникнення.

Скоротилась і популяція багатьох видів метеликів. Стало менше аполлонів, мнемозин, чимало видів занесли в Червону книгу.