Картофель в безопасности? Эксперт объяснил, почему исчезает колорадский жук с полей

Почему исчезает колорадский жук

"Скорее всего, фермеры вывели генно-модифицированные сорта растений, которые не ест колорадский жук. Это оказалось легче, чем брызгать вредителей", - объясняет ученый.

Еще одной причиной, которая могла способствовать уменьшению популяции колорадского жука, стало сокращение частных участков, где люди сами выращивают картофель.

"Кроме этого, появились более эффективные средства борьбы с вредителем. Но колорадский жук не исчез, я встречаю его на полях на пасленовых культурах", - отметил Глотов.

Популяция каких насекомых сокращается в Украине

Также энтомолог объяснил, что изменение природной среды пагубно влияет на насекомых, которые там обитают.

"Вырубка дубов привела к тому, что жук-олень оказался на грани исчезновения. Он тесно связан со старовозрастными дубами и не может жить в молодых насаждениях. Поэтому уменьшение площадей старых дубов сократило численность популяции этого вида", - рассказал Глотов.

Также в Украине уменьшилась популяция мохнатого стафилина, который живет на пастбищах, поскольку с 90-х годов активно развивалась урбанизация и площади пастбищ уменьшались. Этот вид оказался на грани исчезновения.

Сократилась и популяция многих видов бабочек. Стало меньше аполлонов, мнемозин, много видов занесли в Красную книгу.