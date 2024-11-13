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Карты популярного банка можно пополнить без комиссии в "Укрпочте": детали

Среда 13 ноября 2024 17:50
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Карты популярного банка можно пополнить без комиссии в "Укрпочте": детали Карты monobank можно пополнить без комиссии в "Укрпочте" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинский необанк monobank договорился о партнерстве с национальным оператором почтовой связи - "Укрпочтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Основное о партнерстве monobank и "Укрпочты"

По словам Гороховского, теперь карты monobank можно без комиссии пополнить в любом из 4 500 отделений "Укрпочты".

"Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карт, и я бы не писал об этом, но этот проект полностью заслуга CEO "Укрпочты" Игоря Смелянского", - рассказал он.

Соучредитель банка уточнил, что команды начали общаться полгода назад.

"Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, походили на условия сберкассы 1995 года выпуска", - вспомнил Гороховский.

В то же время Смелянский, по его словам, вмешался и "изменил процессы, условия и подход к партнерству".

"И вот теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях "Укрпочты" (надеюсь их там не обидят). Спасибо, Игорь! Спасибо "Укрпочте" за партнерство", - подытожил бизнесмен.

Карты популярного банка можно пополнить без комиссии в &quot;Укрпочте&quot;: детали

Пост Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)

Напомним, ранее мы рассказывали, что у monobank появилась новая функция для контроля затрат.

Читайте также, как monobank упростил алгоритм переводов по международному номеру банковского счета (IBAN) и действуют ли на них лимиты.

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