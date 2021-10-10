ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов

Новина українською →
Гонконг, Воскресенье 10 октября 2021 02:30
Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов Фото: картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов (twitter.com/Sothebys)
Автор: Анна Полисученко

Картину основоположника кубизма Пабло Пикассо "Женщина на корточках" продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов. Картина написана в 1954 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter аукционного дома "Sotheby's".

На картине Пикассо изобразил свою вторую жену Жаклин Рок. Их брак продлился 11 лет, вплоть до смерти Пикассо, который создал более 400 ее портретов.

Кроме того, на аукционе за 9 млн долларов продали натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гонконг
NEWS
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны