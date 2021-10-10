Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов

Картину основоположника кубизма Пабло Пикассо "Женщина на корточках" продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов. Картина написана в 1954 году.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter аукционного дома "Sotheby's".

На картине Пикассо изобразил свою вторую жену Жаклин Рок. Их брак продлился 11 лет, вплоть до смерти Пикассо, который создал более 400 ее портретов.

Кроме того, на аукционе за 9 млн долларов продали натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.