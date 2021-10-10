Картину Пікассо продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів

Картину основоположника кубізму Пабло Пікассо "Жінка навпочіпки" продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів. Картина написана у 1954 році.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter аукціонного дому "Sotheby's".

На картині Пікассо зобразив свою другу дружину Жаклін Рок. Їх шлюб тривав 11 років, аж до смерті Пікассо, який створив понад 400 її портретів.

Крім того, на аукціоні за 9 млн доларів продали натюрморт нідерландського художника Вінсента Ван Гога.