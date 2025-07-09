Карти Таро обіцяють важливі уроки 4 знакам Зодіаку: кому середа принесе доленосні зміни

Гороскоп за картами Таро на 9 липня обіцяє важливі уроки кільком знакам Зодіаку. Комусь день подарує потужну хвилю натхнення, а комусь - привід нарешті встановити особисті кордони.

Кому та які доленосні зміни пророкують в цю середу, розповідає РБК-Україна .

Лев

Вас охопить потужний заряд енергії та віра у власні сили. Щойно ви поставите перед собою чітку мету - зможете досягти її.

Якщо не вистачає драйву, почніть діяти й все складеться саме собою. Головне в цей день - ваша рішучість. А удача вже на вашому боці!

Діва

Середа символізуватиме стабільне зростання. Ви знаєте, куди та як рухатися. Не бійтеся все робити поступово - результати вас потішать.

Важливу роль цього дня зіграє дисципліна. Вона допоможе вам досягти нових висот. Саме в маленьких перемогах ховається ваша суперсила.

Козоріг

Вашим провідником в цю середу стане інтуїція. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.

Карти Таро застерігають від необдуманих рішень та нових співпраць. Те, що вас насторожує, не варто ігнорувати!

Риби

Вам потрібна пауза і сьогодні ви можете це зрозуміти. Не бійтеся відмовляти іншим, адже ви маєте право казати ні. Саме робота над кордонами стане вашою ключовою задачею на день.

Ви заслуговуєте на підтримку й час на відновлення. Це ідеальний привід замислитися над відпусткою. Побудовані сьогодні плани матимуть успіх.