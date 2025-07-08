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На ці знаки китайського гороскопа чекає прорив: знайомства, подорожі та нові шанси

Вівторок 08 липня 2025 21:20
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На ці знаки китайського гороскопа чекає прорив: знайомства, подорожі та нові шанси Ці знаки цього тижня зловлять удачу за хвіст (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Період з 8 по 13 липня буде насичений на емоції та нові можливості. Кільком знакам китайського гороскопа випаде шанс налагодити нові зв'язки, спланувати подорожі та зустріти кохання.

Кому найбільше пощастить цього тижня та що їм обіцяють зірки, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Кролик

Початок тижня підходить для постановки цілей та планування подорожей. Обирайте вигідні пропозиції. Втеча за місто - ідеальний варіант для релаксу.

Якщо виникатимуть труднощі - це знак, у якому напрямку слід рухатися. Намагайтеся будь-які перепони сприймати як виклик, який зробить вас сильнішим.

Дракон

Вам цей тиждень принесе приводи для організації святкувань та подій. Загалом це вдалий час для комунікації. Зірки радять зосередитися на живому спілкуванні.

Дзвінки будуть набагато ефективніші за листування в соцмережах! Вихідні присвятіть прибиранню та сортуванню старих речей - це приверне позитивну енергію.

Кінь

Цього тижня вам доведеться переглянути кордони у стосунках. З розмовами краще не поспішати. П'ятниця та субота підійдуть краще для душевних діалогів.

Наприкінці тижня на вас може чекати важливе знайомство або формування нової звички. Ці події принесуть позитивні зміни у ваше життя. Будьте відкриті до нових можливостей.

Коза

Цього тижня у вашому житті вируватиме романтика та кохання. У вихідні може статися доленосна зустріч. Не сидіть вдома!

У роботі ви зможете проявити себе як командний гравець. Це прекрасна можливість продемонструвати та покращити свої навички. Хтось потребуватиме вашої підтримки, тож не бійтеся демонструвати співпереживання.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Hindustan Times, Astrosofa.

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