Карти Таро назвали знаки Зодіаку, в яких закінчується "чорна смуга": їх усього чотири

Рак

18 липня несе вам повернення власної сили, невдачі закінчуються, а ви вже не та людина, яку легко вивести з рівноваги. Карти Таро вказують на початок нового та щасливого життя. Конфлікти нарешті зійдуть нанівець, а внутрішній страх втратить над вами владу. Починайте будувати плани та не думайте про минуле.

Стрілець

Таро-гороскоп обіцяє вам можливість почати все з чистого аркуша, без проблем та невдач. Можливі несподівані новини, шанс на нову угоду або навіть розмова, яка відкриє потрібні двері. Карти Таро кажуть, що доля допоможе вам поставити крапку на своїй "чорній смузі". Вийдіть із ролі того, хто чекає, настав час стати тим, хто діє.

Риби

Цієї п'ятниці ви відчуєте, що можна не триматися за те, що тягне донизу. Цей день дає вам шанс знову повірити в добро, побачити сенс у дрібницях. Особливо потужним може виявитися контакт з людиною, яку ви давно не бачили. Відверта розмова допоможе почати все з початку та нарешті звільнить вас від проблем.

Діва

18 липня вам варто дозволити собі дихати на повні груди. Спонтанні вчинки можуть стати відправною точкою для змін, які ще вчора здавались неможливими. Ви готові вийти з циклу постійних невдач і побачити початок "білої смуги". Варто лише віддатися долі та повністю їй довіряти.