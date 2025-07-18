Карты Таро назвали знаки Зодиака, у которых заканчивается "черная полоса": их всего четыре

Рак

18 июля несет вам возвращение собственной силы, неудачи заканчиваются, а вы уже не тот человек, которого легко вывести из равновесия. Карты Таро указывают на начало новой и счастливой жизни. Конфликты наконец сойдут на нет, а внутренний страх потеряет над вами власть. Начинайте строить планы и не думайте о прошлом.

Стрелец

Таро-гороскоп обещает вам возможность начать все с чистого листа, без проблем и неудач. Возможны неожиданные новости, шанс на новую сделку или даже разговор, который откроет нужные двери. Карты Таро говорят, что судьба поможет вам поставить точку на своей "черной полосе". Выйдите из роли того, кто ждет, пришло время стать тем, кто действует.

Рыбы

В эту пятницу вы почувствуете, что можно не держаться за то, что тянет вниз. Этот день дает вам шанс снова поверить в добро, увидеть смысл в мелочах. Особенно мощным может оказаться контакт с человеком, которого вы давно не видели. Откровенный разговор поможет начать все с начала и наконец-то освободит вас от проблем.

Дева

18 июля вам стоит позволить себе дышать полной грудью. Спонтанные поступки могут стать отправной точкой для изменений, которые еще вчера казались невозможными. Вы готовы выйти из цикла постоянных неудач и увидеть начало "белой полосы". Стоит только отдаться судьбе и полностью ей доверять.