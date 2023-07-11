Карти DeepState: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, ворог активізувався на Сватівському напрямку

Ситуація на фронтах

На Сватівській ділянці фронту продовжуються бої за Новоселівське. Окупанти мають частковий успіх на південь від цього населеного пункту. На цьому напрямку війська РФ активізувалися.

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

Крім того, ведуться бої на схід від Торського і в Серебрянському лісництві, які противник не припиняє штурмувати.

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки та Берхівки. Зазначається, що висота 215.7 вже переходить у "синю зону".

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

Також українські військові мали тактичний успіх на південь від Роздолівки.

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

За даними експертів DeepStateMap, за попередніми даними, у другій половині червня Сили оборони змогли всього протягом доби повернути під контроль Яковлівку, проте через відсутність підтримки російська артилерія "просто розносила наш авангард", внаслідок чого бійцям ЗСУ довелося відійти.

На Авдіївській ділянці фронту бійці 110 ОМБр та 35 ОБрМП відбили чисельну атаку російських загарбників у районі Веселого. При цьому противник поновив спроби наступати з Водяного на Сєверне.

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На Запорізькому напрямку ведуться бої на північ від Роботиного, і тут Сили оборони мають частковий успіх.

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бердянському напрямі зміни не зафіксовано.

На Таврійському відрізку фронту також без змін. Тут російські окупанти продовжують вести вогонь по Дачах.

На Сіверській ділянці та на півночі країни - без змін. Окупанти продовжують обстрілювати території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Ситуація у районі Бахмута Донецької області

Як розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, наші військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, бійці відтісняють ворога біля Кліщіївки.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв.км землі.

Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.