Карты DeepState: ВСУ имеют успех под Бахмутом, враг активизировался на Сватовском направлении

Украинские военные имеют тактический успех в районе Бахмута Донецкой области, а также около Роботино Запорожской области. При этом войска РФ активизировали штурмы в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.
На Сватовском участке фронта продолжаются бои за Новоселовское. Оккупанты имеют частичный успех южнее этого населенного пункта. На данном направлении войска РФ активизировались.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
Кроме того, ведутся бои восточнее Торского и в Серебрянском лесничестве, которые противник не прекращает штурмовать.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
На Бахмутском направлении продолжаются бои возле Клещиевки и Берховки. Отмечается, что высота 215.7 уже переходит в "синюю зону".
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
Также украинские военные имели тактический успех к югу от Раздолевки.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
По данным экспертов DeepStateMap, по предварительным данным во второй половине июня Силы обороны смогли всего в течение суток вернуть под контроль Яковлевку, однако из-за отсутствия поддержки российская артиллерия "просто разносила наш авангард", в результате чего бойцам ВСУ пришлось отойти.
На Авдеевском участке фронта бойцы 110 ОМБр и 35 ОБрМП отразили численную атаку российских захватчиков в районе Веселого. При этом противник возобновил попытки наступать с Водяного на Северное.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
На Запорожском направлении ведутся бои севернее Роботино, и тут Силы обороны имеют частичный успех.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
На Бердянском направлении изменения не зафиксированы.
На Таврическом отрезке фронта также без изменений. Тут российские оккупанты продолжают вести огонь по Дачам.
На Сиверском участке и на севере страны - без изменений. Оккупанты продолжают обстреливать территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Как рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, наши военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, бойцы оттесняют врага возле Клещиевки.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли.
В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.
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