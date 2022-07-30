Карта войны в Украине: свежие данные о ситуации на фронте

Фото: карта боевых действий (deepstatemap.live)

Согласно информации на карте, российская 200-я отдельная мотострелковая бригада пытается оказывать огневое давление к северу от Харькова. Еще одна группировка противника бьет в направлении Змиева с оккупированной Балаклеи.

В Донецкой области россияне сосредоточились на продвижении севернее Славянска, а также идут широким фронтом с востока из оккупированной Луганской области, Горловки и Донецка.

В пределах Запорожской области никакого продвижения нет. А в Херсонской пытаются атаковать в районе Давыдова Брода.