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Карта войны в Украине: свежие данные о ситуации на фронте

Фото: украинские войска сдерживают наступление россиян (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска в течение дня 30 июля 2022 года пытались наступать на востоке и юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса deepstatemap.

Фото: карта боевых действий (deepstatemap.live)

Согласно информации на карте, российская 200-я отдельная мотострелковая бригада пытается оказывать огневое давление к северу от Харькова. Еще одна группировка противника бьет в направлении Змиева с оккупированной Балаклеи.

В Донецкой области россияне сосредоточились на продвижении севернее Славянска, а также идут широким фронтом с востока из оккупированной Луганской области, Горловки и Донецка.

В пределах Запорожской области никакого продвижения нет. А в Херсонской пытаются атаковать в районе Давыдова Брода.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, противник сегодня продвинулся в направлении Бахмута, но наступление на юге было пресечено украинскими силами.

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Война России против Украины