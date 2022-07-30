RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні: свіжі дані про ситуацію на фронті

Фото: українські війська стримують наступ росіян (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська протягом дня 30 липня 2022 року намагалися наступати на сході та півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу deepstatemap.

Фото: карта бойових дій (deepstatemap.live)

Згідно з інформацією на карті, російська 200-а окрема мотострілецька бригада намагається чинити вогневий тиск на північ від Харкова. Ще одне угруповання противника б'є в напрямку Змієва з окупованої Балаклії.

У Донецькій області росіяни зосередилися на просуванні північніше Слов'янська, а також йдуть широким фронтом зі сходу з окупованої Луганської області, Горлівки та Донецька.

У межах Запорізької області жодного просування немає. А в Херсонській намагаються атакувати в районі Давидова Броду.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, противник сьогодні просунувся в напрямку Бахмута, але наступ на півдні було припинено українськими силами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України