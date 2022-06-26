UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 26 июня

Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 26 июня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 26 июня. Российские войска продолжают вести наступление в направлении Лисичанска, используя все виды вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Фото: карта боевых действий в Украине на 26 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Как видно из опубликованной карты, продолжаются ожесточенные бои, в частности, на Донбассе. Украинские бойцы отошли от Северодонецка за реку Северский Донец из близлежащих населенных пунктов.

При этом вражеская российская армия продолжает наступление в районе Лисичанска, бои ведутся в районе Волчеяровки, Верхнекаменки.

Вместе с тем на Краматорском направлении оккупанты не вели активных действий, но осуществляли огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивал на ведении наступления.

Также россияне продолжают наносить массированные ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, что войска РФ сосредоточили силы на захвате Лисичанска, это по состоянию на сейчас последний неоккупированный город в Луганской области.

Добавим, по данным британской разведки, захват Россией Северодонецка является значительным достижением в рамках ее целенаправленного наступления на Донбасс, поскольку город был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонбассВойска РФВойна России против Украины