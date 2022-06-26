Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 26 июня

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 26 июня. Российские войска продолжают вести наступление в направлении Лисичанска, используя все виды вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.
Фото: карта боевых действий в Украине на 26 июня (twitter.com/DefenceHQ)
Как видно из опубликованной карты, продолжаются ожесточенные бои, в частности, на Донбассе. Украинские бойцы отошли от Северодонецка за реку Северский Донец из близлежащих населенных пунктов.
При этом вражеская российская армия продолжает наступление в районе Лисичанска, бои ведутся в районе Волчеяровки, Верхнекаменки.
Вместе с тем на Краматорском направлении оккупанты не вели активных действий, но осуществляли огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивал на ведении наступления.
Также россияне продолжают наносить массированные ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Напомним, что войска РФ сосредоточили силы на захвате Лисичанска, это по состоянию на сейчас последний неоккупированный город в Луганской области.
Добавим, по данным британской разведки, захват Россией Северодонецка является значительным достижением в рамках ее целенаправленного наступления на Донбасс, поскольку город был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.
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