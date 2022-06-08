Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах по состоянию на 8 июня

Ситуация на фронтах в Украине по состоянию на 8 июня существенно не изменилась. Россия продолжает удерживать позиции и вести наступление на востоке и юге нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter.
По данным британского ведомства, российские военные проводят наступательные действия в районе Изюма (Харьковская область) и населенных пунктах Донбасса. Самая тяжелая ситуация сейчас в Северодонецке, а также на Славянском и Бахмутском направлениях.
Кроме того, группировки российских войск сосредоточены в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Однако украинские войска ведут успешные наступательные действия возле Харькова и вблизи Херсона.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА, украинские военные снова контролируют окраину Северодонецка, в городе продолжаются активные бои.
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