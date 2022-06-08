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Гражданские отказываются от эвакуации с линии фронта по трем причинам, - Гайдай

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Луганская область, Среда 08 июня 2022 13:43
Гражданские отказываются от эвакуации с линии фронта по трем причинам, - Гайдай Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

В Северодонецке и Лисичанске, которые каждый день обстреливаются российскими оккупантами, остается примерно по 15 тысяч человек. Люди отказываются эвакуироваться.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, жители Луганской области отказываются от эвакуации по трем причинам.

"По мотивации надо с каждым в отдельности общаться. Какая-то часть – это пожилые люди, которые просто не хотят никуда ехать, их тезис: "мы здесь родились, мы здесь и умрем"", - сказал он.

Вторая категория, по мнению Гайдая, это "беспечные люди", которые считают, что в их дом и близкие не пострадают. Но есть и те люди, которые являются сторонниками "русского мира".

Также он добавил, что власть все же пытаются вывезти людей из Лисичанска и Горной громады, пока это возможно.

Напомним, Сергей Гайдай также рассказал о ситуации в Северодонецке. По его словам, ВСУ снова контролируют окраину города, но бои продолжаются.

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