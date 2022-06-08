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Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах по состоянию на 8 июня

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Украина, Среда 08 июня 2022 16:38
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах по состоянию на 8 июня Фото: в Минобороны Британии показали актуальную карту боевых действий (facebook_com_MinistryofDefence_Ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на фронтах в Украине по состоянию на 8 июня существенно не изменилась. Россия продолжает удерживать позиции и вести наступление на востоке и юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter.

Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах по состоянию на 8 июняФото: карта боевых действий в Украине на 8 июня (twitter.com/DefenceHQ)

По данным британского ведомства, российские военные проводят наступательные действия в районе Изюма (Харьковская область) и населенных пунктах Донбасса. Самая тяжелая ситуация сейчас в Северодонецке, а также на Славянском и Бахмутском направлениях.

Кроме того, группировки российских войск сосредоточены в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Однако украинские войска ведут успешные наступательные действия возле Харькова и вблизи Херсона.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА, украинские военные снова контролируют окраину Северодонецка, в городе продолжаются активные бои.

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