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Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах станом на 8 червня

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Україна, Середа 08 червня 2022 16:38
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах станом на 8 червня Фото: в Міноборони Британії показали актуальну карту бойових дій (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на фронтах в Україні станом на 8 червня істотно не змінилася. Росія продовжує утримувати позиції та вести наступ на сході та півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Великобританії в Twitter.

Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах станом на 8 червняФото: карта бойових дій в Україні на 8 червня (twitter.com/DefenceHQ)

За даними британського відомства, російські військові проводять наступальні дії в районі Ізюма (Харківська область) та населених пунктах Донбасу. Найважча ситуація зараз у Сєвєродонецьку, а також на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Крім того, угруповування російських військ зосереджені у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Проте українські війська ведуть успішні наступальні дії біля Харкова та поблизу Херсона.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, українські військові знову контролюють околицю Сєвєродонецька, у місті тривають активні бої.

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