Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа

По данным карты, российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение на Авдеевском направлении, обстреливая непосредственно район Авдеевки.

Также враг вел наступление в районе западной окраины Берестового, впрочем, успеха не имел, отошел. Похожая ситуация наблюдается и на направлениях Владимировка - Яковлевка и Семигорье - Кодема.

Вместе с тем бои ведутся на направлениях Покровское - Бахмут и Владимировка - Соледар.

ВСУ удалось нанести мощный удар по оккупантам на направлении Доломитное - Семигорье, заставив россиян отойти.

При этом на Харьковском направлении оккупанты пытались выдвинуться в направлении Кочубеевка - Дементеевка, но украинские бойцы помешали планам врага.

Напомним, по словам экспертов, темпы наступления российских войск на Донбассе могут упасть. Это, в частности, связано с точными ударами наших бойцов во вражеских складах и проблемами в личном составе в армии оккупанта.

Добавим, как ранее сообщалось, основные силы россиян сейчас брошены на восток, где постепенно они продвигаются к Бахмуту. Впрочем, нынешними темпами враг вряд ли сможет захватить Донбасс до зимы.

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