Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронте за неделю

Украинские военные продолжают держать оборону на всей линии фронта. За последнюю неделю ВСУ смогли продвинуться на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании.

Фото: карта боевых действий на сегодня (twitter.com/DefenceHQ)

По состоянию на 18 июля ситуация на востоке Украины остается крайне тяжелой. На Донбассе и в Харьковской области идут ожесточенные бои. Однако за последнюю неделю оккупанты не смогли достичь больших успехов на этом участке фронта.

В то же время на юге Украины ситуацию изменилась. Британская разведка утверждает, что украинские защитники продвигаются на севере Херсонской области и увеличивают зону наступления в районе Херсона.

Однако российские войска продолжают применять все тяжелое вооружение. Они обстреливают не только позиции украинских бойцов, но и мирное население.

Фото: карта боевых действий на 11 июля (twitter.com/DefenceHQ)