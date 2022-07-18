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Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронте за неделю

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 июля 2022 14:36
Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронте за неделю Фото: ВСУ атакуют склады оккупантов (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону на всей линии фронта. За последнюю неделю ВСУ смогли продвинуться на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании.

Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронте за неделю

Фото: карта боевых действий на сегодня (twitter.com/DefenceHQ)

По состоянию на 18 июля ситуация на востоке Украины остается крайне тяжелой. На Донбассе и в Харьковской области идут ожесточенные бои. Однако за последнюю неделю оккупанты не смогли достичь больших успехов на этом участке фронта.

В то же время на юге Украины ситуацию изменилась. Британская разведка утверждает, что украинские защитники продвигаются на севере Херсонской области и увеличивают зону наступления в районе Херсона.

Однако российские войска продолжают применять все тяжелое вооружение. Они обстреливают не только позиции украинских бойцов, но и мирное население.

Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронте за неделю

Фото: карта боевых действий на 11 июля (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, что российские оккупанты боятся украинской артиллерии и переносят склады в тыл - подальше от передовой.

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