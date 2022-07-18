Карта войны в Украине от британской разведки: какие изменения на фронте за неделю
Украинские военные продолжают держать оборону на всей линии фронта. За последнюю неделю ВСУ смогли продвинуться на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании.
Фото: карта боевых действий на сегодня (twitter.com/DefenceHQ)
По состоянию на 18 июля ситуация на востоке Украины остается крайне тяжелой. На Донбассе и в Харьковской области идут ожесточенные бои. Однако за последнюю неделю оккупанты не смогли достичь больших успехов на этом участке фронта.
В то же время на юге Украины ситуацию изменилась. Британская разведка утверждает, что украинские защитники продвигаются на севере Херсонской области и увеличивают зону наступления в районе Херсона.
Однако российские войска продолжают применять все тяжелое вооружение. Они обстреливают не только позиции украинских бойцов, но и мирное население.
Фото: карта боевых действий на 11 июля (twitter.com/DefenceHQ)
Напомним, что российские оккупанты боятся украинской артиллерии и переносят склады в тыл - подальше от передовой.
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