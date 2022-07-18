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Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронті за тиждень

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 14:36
Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронті за тиждень Фото: ЗСУ атакують склади окупантів (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону на всій лінії фронту. За останній тиждень ЗСУ змогли просунутися на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міноборони Великобританії.

Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронті за тиждень

Фото: карта бойових дій на сьогодні (twitter.com/DefenceHQ)

Станом на 18 липня ситуація на сході України залишається вкрай важкою. На Донбасі і в Харківській області йдуть запеклі бої. Однак за останній тиждень окупанти не змогли досягти великих успіхів на цій ділянці фронту.

Водночас на півдні України ситуація змінилася. Британська розвідка стверджує, що українські захисники просуваються на півночі Херсонської області і збільшують зону наступу в районі Херсона.

Однак російські війська продовжують застосовувати все важке озброєння. Вони обстрілюють не тільки позиції українських бійців, а й мирне населення.

Карта війни в Україні від британської розвідки: які зміни на фронті за тиждень

Фото: карта бойових дій на 11 липня (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, що російські окупанти бояться української артилерії і переносять склади в тил - подалі від передової.

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