Карта війни в Україні на 9 вересня: яка ситуація на полі бою
Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Харківському напрямку. Звільнено ще кілька населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.
За даними порталу, вчора Збройні сили в ході контрнаступу звільнили Благодатівку (Херсонська область).
Крім того, станом на 13:00 9 вересня, українські війська змогли взяти під контроль два населених пункти на Харківському напрямку - Чкаловське і Шевченкове. Останній населений пункт розташований недалеко від Куп'янська.
Контрнаступ ЗСУ
З початку оборонних операцій наші військові прорвали оборону ворога на глибину 50 км на Харківському напрямку, а на окремих напрямках - від 2 до кількох десятків кілометрів.
Також ЗСУ вдалося звільнити понад 20 населених пунктів в Харківській області.
Під контроль України повернулися більше тисячі квадратних кілометрів.