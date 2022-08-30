Карта войны в Украине на 30 августа: где пытались наступать российские войска
Обновлена карта боевых действий в Украине на 30 августа. Российские военные предприняли попытки локального наступления на севере Херсонской, а также в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.
Несмотря на массированные обстрелы украинской артиллерии и контрнаступление ВСУ на южном фланге сразу на нескольких направлениях, оккупанты предприняли попытку атаки позиций сил обороны в южной части села Потемкино, что на севере Херсонской области. Согласно сводке Генштаба ВСУ, они с потерями отступили.
В Донецкой области российские военные предприняли попытки занять новые позиции на трех направлениях. Так, оккупанты безуспешно вели наступательные бои в направлении Зайцево, Шумы и Кодемы.
Попытки вражеских войск с боями продвинуться на восточных окраинах Кодемы и Зайцевого были неудачными, так как положение линии фронта на карте совпадает с вчерашним днем.
Подразделения российской армии также попытались провести штурмовые действия в сторону села Шнурки Донецкой области. Населенный пункт расположен южнее Изюма на границе с Харьковской областью.
Как и вчера, войска российской армии предприняли неудачную попытку наступления под Удами Харьковской области в нескольких километрах от государственной границы с РФ.
Напомним, вчера издание CNN сообщило о том, что ВСУ отбили из-под российской оккупации 4 села - два села возле Херсона и два - возле Высокополья.
Также мы писали, что вчера оккупанты пытались вести штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Донецкой области. Однако ни одна из попыток врага успеха не имела.
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