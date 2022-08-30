Карта війни в Україні на 30 серпня: де намагалися наступати російські війська
Оновлено карту бойових дій в Україні на 30 серпня. Російські військові зробили спроби локального наступу на півночі Херсонської, а також в Донецькій і Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.
Всупереч масованим обстрілам української артилерії і контрнаступу ЗСУ на південному фланзі відразу на декількох напрямках, окупанти зробили спробу атаки позицій сил оборони в південній частині села Потьомкине, що на півночі Херсонської області. Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, вони з втратами відступили.
У Донецькій області російські військові зробили спроби зайняти нові позиції на трьох напрямках. Так, окупанти безрезультатно вели наступальні бої в напрямку Зайцевого, шуми та Кодеми.
Спроби ворожих військ з боями просунутися на східних околицях Кодеми та Зайцевого були невдалими, оскільки положення лінії фронту на карті збігається з вчорашнім днем.
Підрозділи російської армії також спробували провести штурмові дії в бік села Шнурки Донецької області. Населений пункт розташований південніше Ізюма на кордоні з Харківською областю.
Як і вчора, війська Російської армії зробили невдалу спробу наступу під Удами Харківської області за декілька кілометрів від державного кордону з РФ.
Нагадаємо, вчора видання CNN повідомило про те, що ЗСУ відбили з-під російської окупації 4 села - два села біля Херсона і два - біля Високопілля.
Також ми писали, що вчора окупанти намагалися вести штурмові дії відразу на декількох напрямках в Донецькій області. Однак жодна зі спроб ворога успіху не мала.
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