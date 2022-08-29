Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные
Обновлена карта боевых действий в Украине на 29 августа. Украинские военные развернули наступление на Херсонском направлении. Также оккупанты предприняли попытки продвижения в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.
Примечательно, что актуальная карта боевых действий подтверждает сообщения о том, что украинские военные освободили село Сухой Ставок в Херсонской области.
Также зафиксировано наступление подразделений украинской армии в районе Любимовки Николаевской области.
Российские военные предприняли попытку локального наступления в северной части села Уды, которое расположено на севере Харьковской области. Но по данным ВСУ, село находится под контролем Украины. Это подтверждает и карта боевых действий.
Также оккупанты пытались наступать на восточных окраинах села Кодема Донецкой области в направлении от Светлодарска до Курдюмовки и Торецка.
Напомним, что российские войска пытались продвинуться на востоке Украины. Однако артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям оккупантов, нанося им значительные потери.
Добавим, ранее стало известно, что продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть.
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