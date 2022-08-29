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Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 августа 2022 15:07
Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные Фото: карта войны в Украине на 29 августа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Обновлена карта боевых действий в Украине на 29 августа. Украинские военные развернули наступление на Херсонском направлении. Также оккупанты предприняли попытки продвижения в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные

Примечательно, что актуальная карта боевых действий подтверждает сообщения о том, что украинские военные освободили село Сухой Ставок в Херсонской области.

Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военныеТакже зафиксировано наступление подразделений украинской армии в районе Любимовки Николаевской области.

Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военныеРоссийские военные предприняли попытку локального наступления в северной части села Уды, которое расположено на севере Харьковской области. Но по данным ВСУ, село находится под контролем Украины. Это подтверждает и карта боевых действий.

Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военныеТакже оккупанты пытались наступать на восточных окраинах села Кодема Донецкой области в направлении от Светлодарска до Курдюмовки и Торецка.

Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные

Напомним, что российские войска пытались продвинуться на востоке Украины. Однако артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям оккупантов, нанося им значительные потери.

Добавим, ранее стало известно, что продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть.

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