ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 серпня 2022 15:07
Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові Фото: карта війни в Україні на 29 серпня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оновлено карту бойових дій в Україні на 29 серпня. Українські військові розгорнули наступ на Херсонському напрямку. Також окупанти зробили спроби просування в Харківській і Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові

Примітно, що актуальна карта бойових дій підтверджує повідомлення про те, що українські військові звільнили село Сухий Ставок в Херсонській області.

Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військовіТакож зафіксовано наступ підрозділів української армії в районі Любимівки Миколаївської області.

Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військовіРосійські військові зробили спробу локального наступу в північній частині села Уди, яке розташоване на півночі Харківської області. Але за даними ЗСУ, село знаходиться під контролем України. Це підтверджує і карта бойових дій.

Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військовіТакож окупанти намагалися наступати на східних околицях села Кодема Донецької області в напрямку від Світлодарська до Курдюмівки і Торецька.

Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові

Нагадаємо, що російські війська намагалися просунутися на сході України. Однак артилеристи ЗСУ б'ють по скупченнях окупантів, завдаючи їм значних втрат.

Додамо, раніше стало відомо, що просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі