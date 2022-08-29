Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові
Оновлено карту бойових дій в Україні на 29 серпня. Українські військові розгорнули наступ на Херсонському напрямку. Також окупанти зробили спроби просування в Харківській і Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.
Примітно, що актуальна карта бойових дій підтверджує повідомлення про те, що українські військові звільнили село Сухий Ставок в Херсонській області.
Також зафіксовано наступ підрозділів української армії в районі Любимівки Миколаївської області.
Російські військові зробили спробу локального наступу в північній частині села Уди, яке розташоване на півночі Харківської області. Але за даними ЗСУ, село знаходиться під контролем України. Це підтверджує і карта бойових дій.
Також окупанти намагалися наступати на східних околицях села Кодема Донецької області в напрямку від Світлодарська до Курдюмівки і Торецька.
Нагадаємо, що російські війська намагалися просунутися на сході України. Однак артилеристи ЗСУ б'ють по скупченнях окупантів, завдаючи їм значних втрат.
Додамо, раніше стало відомо, що просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.
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