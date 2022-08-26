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Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

Фото: обнародована свежая карта войны в Украине на 26 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована новая карта войны в Украине по состоянию на 26 августа. Российские оккупанты продолжают вести наступления на ряде направлений на Донбассе, но без успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

По обновленной геолокации, россияне не оставляют попыток развить успех у Песков.

Противник на Славянском направлении вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских защитников.

Между тем на Донбассе российская армия не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также у Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, но безрезультатно.

На Южнобугском направлении основные силы российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения наших бойцов и принимают меры по восполнению потерь.

Тем временем в Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и прилегающие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БПЛА, но наши защитники держат позиции.

Напомним, по данным британской разведки, наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неудачных действий и ожесточенного сопротивления Вооруженных сил Украины, а заявления российских официальных лиц на этот счет не соответствуют действительности.

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