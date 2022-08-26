Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

По обновленной геолокации, россияне не оставляют попыток развить успех у Песков.

Противник на Славянском направлении вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских защитников.

Между тем на Донбассе российская армия не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также у Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, но безрезультатно.

На Южнобугском направлении основные силы российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения наших бойцов и принимают меры по восполнению потерь.

Тем временем в Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и прилегающие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БПЛА, но наши защитники держат позиции.