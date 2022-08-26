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Карта війни в Україні на 26 серпня: де окупанти ведуть наступ

Фото: оприлюднена свіжа карта війни в Україні на 26 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована нова карта війни в Україні станом на 26 серпня. Російські окупанти продовжують вести наступи на низці напрямків на Донбасі, але без успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

За оновленою геолокацією, росіяни не полишають спроб розвинути успіх біля Пісків.

Противник на Слов’янському напрямку вів бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських захисників.

Тим часом на Донбасі російська армія не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Разом з тим біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, але безрезультатно.

На Південнобузькому напрямку основні сили російські війська зосереджують на недопущенні просування наших бійців та вживає заходів щодо поповнення втрат.

Тим часом у Харківській області на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує БПЛА, але наші захисники тримають позиції.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, наступ російських військ в Україні зупинився через власні невдалі дії та запеклий опір Збройних сил України, а заяви російських офіційних осіб щодо цього не відповідають дійсності.

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Збройні сили УкраїниДонбасВійна Росії проти України