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Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 12:18
Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление Фото: обнародована свежая карта войны в Украине на 26 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована новая карта войны в Украине по состоянию на 26 августа. Российские оккупанты продолжают вести наступления на ряде направлений на Донбассе, но без успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

По обновленной геолокации, россияне не оставляют попыток развить успех у Песков.

Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

Противник на Славянском направлении вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских защитников.

Между тем на Донбассе российская армия не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

Также у Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, но безрезультатно.

На Южнобугском направлении основные силы российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения наших бойцов и принимают меры по восполнению потерь.

Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

Тем временем в Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и прилегающие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БПЛА, но наши защитники держат позиции.

Карта войны в Украине на 26 августа: где оккупанты ведут наступление

Напомним, по данным британской разведки, наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неудачных действий и ожесточенного сопротивления Вооруженных сил Украины, а заявления российских официальных лиц на этот счет не соответствуют действительности.

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