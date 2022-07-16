Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои

По данным карты, самые ожесточенные бои идут на востоке Украины. В Харьковской области враг пытается вернуть ранее покинутые позиции и не допустить продвижения украинских войск к границе.

В то же время на Донбассе оккупанты усиливают штурм в районе Славянска, Северска и Бахмута. Российские боевики обстреливают населенные пункты из тяжелого вооружения. Донецкая и Луганская области остаются стратегическими целями противника.

На юге Украины защитники уничтожают склады и командные пункты российских войск. В частности, ВСУ ударили по складам оккупантов в районе Херсона и Новой Каховки. Однако армия РФ для сдерживания украинских войск продолжает обстреливать мирных жителей.