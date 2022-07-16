RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

Фото: ЗСУ тримають оборону на сході та атакують ворога на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників на всій лінії фронту. Проте ЗСУ відбивають атаки, а на деяких напрямках переходять в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.

За даними карти, найзапекліші бої йдуть на сході України. У Харківській області ворог намагається повернути раніше покинуті позиції та не допустити просування українських військ до кордону.

Водночас на Донбасі окупанти посилюють штурм в районі Слов'янська, Сіверська та Бахмута. Російські бойовики обстрілюють населені пункти з важкого озброєння. Донецька та Луганська області залишаються стратегічними цілями противника.

На півдні України захисники знищують склади та командні пункти російських військ. Зокрема, ЗСУ вдарили по складах окупантів в районі Херсона та Нової Каховки. Проте армія РФ для стримування українських військ продовжує обстрілювати мирних жителів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти намагалися вести наступ відразу на кількох напрямках на сході України, але ворожі атаки були відбиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України