Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників на всій лінії фронту. Проте ЗСУ відбивають атаки, а на деяких напрямках переходять в наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.
За даними карти, найзапекліші бої йдуть на сході України. У Харківській області ворог намагається повернути раніше покинуті позиції та не допустити просування українських військ до кордону.
Водночас на Донбасі окупанти посилюють штурм в районі Слов'янська, Сіверська та Бахмута. Російські бойовики обстрілюють населені пункти з важкого озброєння. Донецька та Луганська області залишаються стратегічними цілями противника.
На півдні України захисники знищують склади та командні пункти російських військ. Зокрема, ЗСУ вдарили по складах окупантів в районі Херсона та Нової Каховки. Проте армія РФ для стримування українських військ продовжує обстрілювати мирних жителів.
Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти намагалися вести наступ відразу на кількох напрямках на сході України, але ворожі атаки були відбиті.
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