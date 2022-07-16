ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

Новость на русском →
Україна, Субота 16 липня 2022 11:33
Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої Фото: ЗСУ тримають оборону на сході та атакують ворога на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників на всій лінії фронту. Проте ЗСУ відбивають атаки, а на деяких напрямках переходять в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.

Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

За даними карти, найзапекліші бої йдуть на сході України. У Харківській області ворог намагається повернути раніше покинуті позиції та не допустити просування українських військ до кордону.

Водночас на Донбасі окупанти посилюють штурм в районі Слов'янська, Сіверська та Бахмута. Російські бойовики обстрілюють населені пункти з важкого озброєння. Донецька та Луганська області залишаються стратегічними цілями противника.

Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

На півдні України захисники знищують склади та командні пункти російських військ. Зокрема, ЗСУ вдарили по складах окупантів в районі Херсона та Нової Каховки. Проте армія РФ для стримування українських військ продовжує обстрілювати мирних жителів.

Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти намагалися вести наступ відразу на кількох напрямках на сході України, але ворожі атаки були відбиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року