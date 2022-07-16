Карта війни в Україні на 16 липня: де точаться бої

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників на всій лінії фронту. Проте ЗСУ відбивають атаки, а на деяких напрямках переходять в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap .

За даними карти, найзапекліші бої йдуть на сході України. У Харківській області ворог намагається повернути раніше покинуті позиції та не допустити просування українських військ до кордону.

Водночас на Донбасі окупанти посилюють штурм в районі Слов'янська, Сіверська та Бахмута. Російські бойовики обстрілюють населені пункти з важкого озброєння. Донецька та Луганська області залишаються стратегічними цілями противника.

На півдні України захисники знищують склади та командні пункти російських військ. Зокрема, ЗСУ вдарили по складах окупантів в районі Херсона та Нової Каховки. Проте армія РФ для стримування українських військ продовжує обстрілювати мирних жителів.