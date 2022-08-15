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Карта войны в Украине на 15 августа: данные британской разведки

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Лондон, Понедельник 15 августа 2022 14:52
Карта войны в Украине на 15 августа: данные британской разведки Фото: российские войска продолжают попытки наступления (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают попытки наступления на востоке. Оккупанты штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Карта войны в Украине на 15 августа: данные британской разведки

Согласно данным британской разведки, армия России атакует на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются в районе Песков.

В то же время украинские военные пытаются наносить сверхточные удары по военным складам и пунктам командования противника. Контрнаступление ВСУ проводят на двух направлениях - в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Напомним, по данным британской разведки, Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

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