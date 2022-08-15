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Карта війни в Україні на 15 серпня: дані британської розвідки

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Лондон, Понеділок 15 серпня 2022 14:52
Карта війни в Україні на 15 серпня: дані британської розвідки Фото: російські війська продовжують спроби наступу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби наступу на сході. Окупанти штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Карта війни в Україні на 15 серпня: дані британської розвідки

Згідно з даними британської розвідки, армія Росії атакує на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Запеклі бої тривають в районі Пісків.

У той же час українські військові намагаються наносити надточні удари по військових складах і пунктах командування противника. Контрнаступ ЗСУ проводять на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Кремль може розцінити провал військових у захопленні всієї Донецької області як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

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