Карта войны в Украине на 14 июля: данные британской разведки

Украинские военные продолжают сдерживать штурм врага на востоке, а также наносят удары на юге нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter.
По данным карты, самая тяжелая ситуация сейчас на Донбассе. Российские войска пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако ВСУ сдерживают атаки противника.
Также бои продолжаются в Харьковской области, в частности вблизи Изюма. Также армия РФ обстреливает Харьков и другие населенные пункты области из тяжелого вооружения.
На юге украинские защитники атакуют склады оккупантов с боеприпасами. Кроме того, ВСУ штурмуют врага в направлении Херсона. Также бои продолжаются по линии фронта в Запорожской области и на границе Днепропетровской и Херсонской областей.
Напомним, что вчера ВСУ атаковали склад, командные и опорные пункты оккупантов в Новой Каховке (Херсонская область).
Также украинские защитники уничтожили склад российских военных вблизи Чаплинки, возле админграницы с Крымом.
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