UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине на 14 июля: данные британской разведки

Фото: украинские военные бьют по складам оккупантам на юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают сдерживать штурм врага на востоке, а также наносят удары на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter.

По данным карты, самая тяжелая ситуация сейчас на Донбассе. Российские войска пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако ВСУ сдерживают атаки противника.

Также бои продолжаются в Харьковской области, в частности вблизи Изюма. Также армия РФ обстреливает Харьков и другие населенные пункты области из тяжелого вооружения.

На юге украинские защитники атакуют склады оккупантов с боеприпасами. Кроме того, ВСУ штурмуют врага в направлении Херсона. Также бои продолжаются по линии фронта в Запорожской области и на границе Днепропетровской и Херсонской областей.

Напомним, что вчера ВСУ атаковали склад, командные и опорные пункты оккупантов в Новой Каховке (Херсонская область).

Также украинские защитники уничтожили склад российских военных вблизи Чаплинки, возле админграницы с Крымом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины