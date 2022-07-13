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Возле админграницы с Крымом взорвался склад оккупантов

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 21:24
Возле админграницы с Крымом взорвался склад оккупантов Фото: в Херсонской области взорвался еще один склад оккупантов (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.Возле админграницы с Крымом взорвался склад оккупантов

Напомним, ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом, все они уничтожены.

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