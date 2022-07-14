Карта війни в Україні на 14 липня: дані британської розвідки

Українські військові продовжують стримувати штурм ворога на сході, а також завдають ударів на півдні нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міноборони Великобританії, опубліковану в Tiwtter.
За даними карти, найважча ситуація зараз на Донбасі. Рросійські війська намагаються вийти на адміністративні межу Луганської та Донецької областей. Проте ЗСУ стримують атаки противника.
Також бої тривають у Харківській області, зокрема поблизу Ізюма. Також армія РФ обстрілює Харків та інші населені пункти області з важкого озброєння.
На півдні українські захисники атакують склади окупантів з боєприпасами. Крім того, ЗСУ штурмують ворога в напрямку Херсона. Також бої тривають по лінії фронту у Запорізькій області та на межі Дніпропетровської і Херсонської областей.
Нагадаємо, що вчора ЗСУ атакували склад, командні та опорні пункти окупантів у Новій Каховці (Херсонська область).
Також українські захисники знищили склад російських військових поблизу Чаплинки, біля адмінмежі з Кримом.
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