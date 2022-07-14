Карта війни в Україні на 14 липня: дані британської розвідки

За даними карти, найважча ситуація зараз на Донбасі. Рросійські війська намагаються вийти на адміністративні межу Луганської та Донецької областей. Проте ЗСУ стримують атаки противника.

Також бої тривають у Харківській області, зокрема поблизу Ізюма. Також армія РФ обстрілює Харків та інші населені пункти області з важкого озброєння.

На півдні українські захисники атакують склади окупантів з боєприпасами. Крім того, ЗСУ штурмують ворога в напрямку Херсона. Також бої тривають по лінії фронту у Запорізькій області та на межі Дніпропетровської і Херсонської областей.